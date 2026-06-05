Красноярцам разрешили купаться на главном городском пляже и запретили на соседнем

Сегодня красноярский Роспотребнадзор выдал эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и нормам водоема на острове Татышев возле Октябрьского моста.
Напомним, это уже четвертый водный объект в крае, имеющий документы, подтверждающие безопасность. В конце мая их получили озера Стрелка и Зеркальное на Татышеве, а также акватория Красноярского водохранилища в границах пляжа ООО «Управленческая компания “Стоун” в Идринско-Краснотуранском округе, в районе сопки “Серебряная”.
Но сегодня в дирекции Татышев-парка сообщили, что на заливе Стрелка запретили купаться: «Там ежедневно меняется уровень воды. После его повышения в мае мы провели дополнительное водолазное обследование — оно показало, что грунт сполз. Это означает, что появились опасные перепады глубин, и нахождение вне зоны буйков опасно для жизни. Мы были вынуждены перенести буйки ближе к берегу. Сейчас на заливе Стрелка можно находиться только в пределах обозначенной зоны: вы можете зайти в воду до линии буйков, но полноценное купание запрещено».
Отметим, на пляжах дежурят спасатели и охрана.
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