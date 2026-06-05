Красноярцам разрешили купаться на главном городском пляже и запретили на соседнем

Но сегодня в дирекции Татышев-парка сообщили, что на заливе Стрелка запретили купаться: «Там ежедневно меняется уровень воды. После его повышения в мае мы провели дополнительное водолазное обследование — оно показало, что грунт сполз. Это означает, что появились опасные перепады глубин, и нахождение вне зоны буйков опасно для жизни. Мы были вынуждены перенести буйки ближе к берегу. Сейчас на заливе Стрелка можно находиться только в пределах обозначенной зоны: вы можете зайти в воду до линии буйков, но полноценное купание запрещено».