В Прикамье в 2026 году официально открыто 18 пляжей и 48 мест отдыха у воды

Кроме того, в регионе подготовили 48 мест отдыха у воды с дежурством спасателей. Больше всего в Перми — 8, в Березниках — 6, в Соликамском округе — 4, в Кунгурском — 3, в Кудымкарском, Юсьвинском, Губахинском и Пермском округах — по 2. На остальных территориях — по одному.