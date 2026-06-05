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В Прикамье в 2026 году официально открыто 18 пляжей и 48 мест отдыха у воды

Старт купального сезона с 18 июня.

18 пляжей и 48 мест отдыха у воды официально открыты в регионе для отдыха у воды, сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По данным на 4 июня, уже работает один из пляжей — в деревне Мостовая на реке Сылва (база «Спорт»).

Больше всего пляжей в Добрянском округе — 5. В Пермском округе их четыре, в Чайковском — 2. По одному пляжу оборудовали в Кунгурском, Октябрьском, Кишертском, Берёзовском, Осинском, Бардымском и Еловском округах.

Кроме того, в регионе подготовили 48 мест отдыха у воды с дежурством спасателей. Больше всего в Перми — 8, в Березниках — 6, в Соликамском округе — 4, в Кунгурском — 3, в Кудымкарском, Юсьвинском, Губахинском и Пермском округах — по 2. На остальных территориях — по одному.

Напомним, что официальный старт купального сезона намечен на 15 июня.

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