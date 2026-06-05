Над Землёй нависли облака солнечной плазмы: началась сильная магнитная буря

«Буря будет иметь непрерывный характер, поскольку, согласно расчётам, более поздние выбросы солнечного вещества по пути к Земле должны догнать выброшенные ранее плазменные облака и образовать единую структуру размером около 200 миллионов километров. Необоснованный оптимизм сохранять можно. Для реалистов сообщим, что бури уровня G3 относятся к сильной, но не рекордной категории», — прокомментировали специалисты космическую непогоду, силу которой оценивают в 7 баллов из 10.