Уроженка Красноярска Мирра Андреева вышла в финал Roland Garros

Уроженка Красноярска, теннисистка Мирра Андреева вышла в финал турнира Roland Garros в Париже.
В полуфинале она обыграла украинку Марту Костюк со счетом 6:1, 6:3. В финале Андреева встретится с представительницей Польши Майей Хвалиньской. Матч пройдет 6 июня.
19 летняя Мирра Андреева стала первой россиянкой за последние пять лет, которая дошла до финала турнира Большого шлема. В 2021 году в финал Roland Garros выходила Анастасия Павлюченкова, но уступила чешке Барборе Крейчиковой.
Напомним, что Roland Garros, также известный как Открытый чемпионат Франции — это один из четырех самых престижных теннисных турниров серии Большого шлема.
В мае Мирра Андреева вместе с российской теннисисткой Дианой Шнайдер стали победительницами турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме в парном разряде.