Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уроженка Красноярска Мирра Андреева вышла в финал Roland Garros

Уроженка Красноярска, теннисистка Мирра Андреева вышла в финал турнира Roland Garros в Париже.

Уроженка Красноярска, теннисистка Мирра Андреева вышла в финал турнира Roland Garros в Париже.

В полуфинале она обыграла украинку Марту Костюк со счетом 6:1, 6:3. В финале Андреева встретится с представительницей Польши Майей Хвалиньской. Матч пройдет 6 июня.

19 летняя Мирра Андреева стала первой россиянкой за последние пять лет, которая дошла до финала турнира Большого шлема. В 2021 году в финал Roland Garros выходила Анастасия Павлюченкова, но уступила чешке Барборе Крейчиковой.

Напомним, что Roland Garros, также известный как Открытый чемпионат Франции — это один из четырех самых престижных теннисных турниров серии Большого шлема.

В мае Мирра Андреева вместе с российской теннисисткой Дианой Шнайдер стали победительницами турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме в парном разряде.

Узнать больше по теме
Майами: город небоскребов, океана и международной торговли
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.
Читать дальше