Юрист Голендяев рассказал о схеме мошенников с гарантированным зачислением в вуз

Мошенники перед началом приемной кампании активизировали схемы обмана абитуриентов, обещая гарантированное поступление в престижные вузы за крупные суммы. Об этом рассказал руководитель юридической компании «Голендяев и партнеры», член Омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев.
— Они обещают гарантированное зачисление в престижный вуз за вознаграждение, берут от 50 тысяч до 300 тысяч рублей, а потом исчезают или ссылаются на «изменение условий», — отметил он.
Также злоумышленники предлагают оформить целевые направления якобы от крупных компаний. После расширения программы целевого обучения такие услуги стали особенно востребованными, однако предлагаемые документы зачастую оказываются поддельными.
Кроме того, мошенники продают фальшивые справки о льготах и создают копии сайтов вузов и «Госуслуг». Через поддельные ресурсы они собирают персональные данные и банковские реквизиты граждан под предлогом подачи документов на поступление, передает РИА Новости.
Мошенники также стали внедрять новые схемы обмана, в ходе которых сообщают жертвам, что все их накопления якобы являются частью Резервного фонда России. Что известно о новой мошеннической схеме — в материале «Вечерней Москвы».