В Ростовской области займутся развитием биогибридных систем и технологий

В числе ключевых направлений взаимодействия — продвижение исследований и разработок, курируемых фондом, в сфере биогибридных систем, предназначенных для гражданских и специализированных нужд. Отдельное внимание планируют уделить созданию технологий для предотвращения биологических чрезвычайных ситуаций, а также разработке инновационных фармацевтических средств, в том числе для использования в экстремальных условиях и в рамках специальных задач.