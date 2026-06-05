Часть проспекта перекроют в центре Минска 6 июня

Временное запрещение движения транспортных средств и самоходных машин будет введено в этот день с 10:30 до 12:30 по проспекту Победителей от улицы Ленина до улицы Мельникайте, а также с 10:50 до 12:10 по проспекту Победителей от улицы Мельникайте до улицы Нарочанской.
Согласно документу, это решение связано с проведением в белорусской столице массового мероприятия.
В частности, на 6 июня перенесен велокарнавал «Viva Ровар»-2026, который должен был состояться 30 мая.
Велозаезд традиционно стартует от Дворца спорта: колонна проследует по проспекту Победителей до «Минск-Арены» и вернется обратно. Всего участники проедут 10 км.
После заезда подготовлена большая развлекательная программа с активностями, конкурсами, подарками и выступлениями известных артистов.