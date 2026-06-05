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Часть проспекта перекроют в центре Минска 6 июня

МИНСК, 5 июн — Sputnik. Часть проспекта Победителей в Минске временно перекроют в субботу 6 июня, это предусмотрено решением Мингорисполкома № 2299 от 4 июня. Документ официально опубликован в пятницу на Национальном правовом интернет- портале.

Источник: Sputnik.by

Временное запрещение движения транспортных средств и самоходных машин будет введено в этот день с 10:30 до 12:30 по проспекту Победителей от улицы Ленина до улицы Мельникайте, а также с 10:50 до 12:10 по проспекту Победителей от улицы Мельникайте до улицы Нарочанской.

Согласно документу, это решение связано с проведением в белорусской столице массового мероприятия.

В частности, на 6 июня перенесен велокарнавал «Viva Ровар»-2026, который должен был состояться 30 мая.

Велозаезд традиционно стартует от Дворца спорта: колонна проследует по проспекту Победителей до «Минск-Арены» и вернется обратно. Всего участники проедут 10 км.

После заезда подготовлена большая развлекательная программа с активностями, конкурсами, подарками и выступлениями известных артистов.