В Минобороны сообщили об уничтожении 123 дронов ВСУ

Десять регионов России атаковали сегодняшней ночью украинские беспилотники. Волгоградской области террористическая атака не коснулась.
Над территорией страны дежурные расчеты ПВО уничтожили 123 дрона ВСУ. БПЛА самолетного типа летели в Белгородскую, Брянскую, Воронежскую и Курскую области.
На фоне действующей беспилотной опасности смертоносные летательные аппараты сбивали также в Калужской, Нижегородской, Орловской, Тульской и Московской областях, в Республике Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.
Фото Андрея Поручаева.
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