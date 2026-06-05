Белоруска лишилась 70 рублей, снимая деньги в банкомате. Подробности сообщает издание «Мiнская праўда».
Как рассказала женщина, после снятия наличных денег в банкомате у нее с карты списали более 70 рублей. В момент оформления банковской карты, добавляет белоруска, ее не предупредили про комиссию и о ней она узнала лишь после того, как были списаны деньги.
Адвокат Минской городской коллегии Дарья Хаткевич обращает внимание на обязанность банков своевременно предоставлять клиентам необходимую и достоверную информацию про услуги, включая их стоимость и условия оплаты.
— На практике подробное информирование о комиссиях за снятие наличных в сторонних банках является обязательным. С юридической точки зрения, банк выполняет эту обязанность, когда выдает вам на руки или, например, присылает на e-mail Тарифы банка или дает ссылку на них в договоре, который вы подписываете, — поясняет адвокат.
В случае, если в договоре белорус поставил подпись под фразой «С тарифами ознакомлен», то доказать в суде, что сотрудник намеренно промолчал, будет почти невозможно.
По словам специалиста, если в момент выдачи карты потребителям не дали бумажный экземпляр тарифов или же не сказали, где именно на сайте это можно сделать, то подобное лишает клиента сделать осознанный выбор, а также нарушает требования о получении достоверной информации.
Большинство банков, подчеркивает Дарья Хаткевич, сейчас обязаны выводить данные про снятие комиссии на экран банкоматов перед тем, как клиент будет снимать деньги:
— Если банкомат «чужого» банка предупредил вас о комиссии сообщением на экране, а вы нажали кнопку «продолжить», банк будет считаться выполнившим обязанность по информированию, — подытожила адвокат.
Кстати, белорусы жалуются в МАРТ из-за стоимости звонков на короткие номера телефонов.
Тем временем адвокат сказала про матпомощь белорусским пенсионерам от бывшего работодателя.
Кроме того, белорусский адвокат сказала, можно ли записать разговор с врачом во время приема.