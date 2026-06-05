В Ростове из-за непогоды цены на поездки в такси поднялись до 1400 рублей

Стоимость поездки тарифом эконом с Левенцовки в центр достигла 1000 рублей вместо привычных 700. Добраться от Центрального рынка до ЦГБ стоит более 400 рублей, а с улицы Королева — около тысячи. Уехать из микрорайона Суворовского обойдется горожанам в 1300—1400 рублей. Время ожидания машины выросло до 15 минут.