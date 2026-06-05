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В Ростове из-за непогоды цены на поездки в такси поднялись до 1400 рублей

Утром 5 июня в Ростове-на-Дону цены на такси выросли в два раза из-за дождя.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону утром 5 июня цены на такси выросли почти в два раза из-за проливного дождя. Об этом свидетельствуют данные популярного сервиса заказа поездок.

— Заказов намного больше, чем машин, из-за плохой погоды, — говорится в информационном сообщении агрегатора.

Стоимость поездки тарифом эконом с Левенцовки в центр достигла 1000 рублей вместо привычных 700. Добраться от Центрального рынка до ЦГБ стоит более 400 рублей, а с улицы Королева — около тысячи. Уехать из микрорайона Суворовского обойдется горожанам в 1300—1400 рублей. Время ожидания машины выросло до 15 минут.

Напомним, ранее Госавтоинспекция Ростовской области предупредила автомобилистов об ухудшении погоды. Осадки увеличивают риск возникновения аквапланирования. Водителям рекомендуют снизить скорость и избегать резких маневров на дороге.

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