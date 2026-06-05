СГК и правительство Красноярского края объединят усилия для улучшения экологии региона

«Не секрет, что в достижении целей проекта “Чистый воздух” основная роль отведена экологическим мероприятиям крупных компаний. В этом смысле, у нас очень ответственный бизнес, который обеспечивает существенный вклад в снижение общих выбросов. В том числе компания СГК давно стала надежным партнером — как в части модернизации своих основных технологий, так и в переводе домов частного сектора на более экологичные виды отопления. Проект “Новое тепло” в совокупности с нашими государственными программами позволяет ощутимо снизить выбросы в самом важном — приземном слое атмосферы Красноярска. И нам очень важно, чтобы этот проект продолжался и расширялся», — подчеркнул Алексей Медведев.