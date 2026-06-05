Вмешательство прокуратуры помогло хабаровчанам получить свои квартиры в новостройке

Речь идет о многоквартирном доме, расположенном в переулке Брянском. В прокуратуру Железнодорожного района Хабаровска поступила жалоба от дольщиков этой новостройки. Ведомство провело проверку и установило, что застройщик не исполнил в указанный срок свои обязательства по передаче квартир людям после ввода дома в эксплуатацию, что является серьезным нарушением. Районная прокуратура внесла руководителю строительной компании представление. В результате нарушения были устранены, дом введен в эксплуатацию, а квартиры в нем передали дольщикам после устранения всех выявленных замечаний.