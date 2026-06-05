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В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с бизнесом на полях ПМЭФ

Песков: Путин не планирует отдельной встречи с крупным бизнесом на ПМЭФ.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что Владимир Путин не планирует проводить отдельную встречу с крупным бизнесом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Отвечая на соответствующий вопрос, представитель Кремля сказал, что такая встреча не запланирована.

На 5 июня на 15:00 по московскому времени запланировано пленарное заседание ПМЭФ с участием президента. В обновленной программе мероприятия организаторы заложили на него минимум два часа. Однако фактическая продолжительность заседания не регламентирована и может значительно превысить изначальные планы.

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