В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с бизнесом на полях ПМЭФ

На 5 июня на 15:00 по московскому времени запланировано пленарное заседание ПМЭФ с участием президента. В обновленной программе мероприятия организаторы заложили на него минимум два часа. Однако фактическая продолжительность заседания не регламентирована и может значительно превысить изначальные планы.