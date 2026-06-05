Впервые в истории ботов в интернете стало больше, чем живых людей

В Италии зафиксировали первый в стране случай лечения зависимости человека от искусственного интеллекта. Пациенткой стала девушка, которая постоянно была в контакте с ИИ, научившимся ее понимать. В итоге она отдалилась от реального мира. Почему может возникнуть зависимость от искусственного интеллекта, можно ли от нее избавиться и насколько это опасная тенденция — в материале «Вечерней Москвы».