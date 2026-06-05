Впервые в истории ботов в интернете стало больше, чем живых людей

На долю ботов впервые в истории пришлось больше половины от общего трафика веб-страниц в интернете. Об этом сообщил генеральный директор технологической компании Cloudflare Мэтью Принс.
С 29 мая по 4 июня 2026 года боты сформировали 57,4 процента HTTP-запросов к HTML-контенту, в то время как реальные пользователи — 42,6 процента. По словам Принса, он ожидал, что автоматизированные системы превзойдут людей по объему трафика только в 2027 году, но развитие сервисов с искусственным интеллектом значительно ускорило этот процесс.
Как пишет Forbes, интернет был создан с учетом удобства использования и внимания человека, и весь цифровой мир рекламы, монетизации СМИ и пользовательского опыта в e-commerce основан на этой концепции. В отчете Imperva Bad Bot Report 2026 это объясняется следующим образом: компании, которые продолжают работать, исходя из предположения, что пользователи — люди, рискуют неправильно интерпретировать собственные системы.
Журнал уточняет, что для любых венчурных инвесторов это потенциально создает повод для переоценки во всех категориях, монетизирующих внимание человека, поскольку каждый медиа-актив, сайт электронной коммерции и бренд были созданы для людей, а не для ботов.
При этом эксперты считают, что виновником происходящего является агентный ИИ. В марте Принс описал ассиметрию объема запросов так: человек, покупающий фотоаппарат, посещает пять веб-сайтов. Агент, выполняющий ту же задачу, посещает пять тысяч сайтов. В отчете HUMAN Security «Состояние трафика ИИ в 2026 году» говорилось, что трафик, управляемый нейросетями, будет расти в восемь раз быстрее, чем трафик, создаваемый людьми, к 2025 году.
Агентный ИИ, боты, действующие от имени пользователей, а не собирающие обучающие данные, составляли всего 1,7 процента автоматизированного трафика в начале прошлого года. К концу 2025 года эта категория выросла на восемь тысяч процентов, уточняется в публикации.
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