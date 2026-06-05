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Сержант Иван Эрих из Хабаровска награжден медалью Суворова за изобретательство

Он проявил незаурядные технические способности на СВО.

Источник: Хабаровский край сегодня

Военнослужащий ремонтно-эвакуационного полка Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, старший сержант Иван Эрих, проявив свои незаурядные технические способности, на базе автомобиля ЗИЛ-131 сделал два специализированных транспортных средства.

Он оборудовал технику защитой от беспилотных летательных аппаратов, облегчил конструкцию, доработал кабину и кузов, что позволило значительно повысить мобильность машин, они стали хорошо проходимыми по пересечённой местности, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Работы велись в сложных условиях, при дефиците времени и под постоянной угрозой вражеских разведывательных дронов, которые могли засечь место проведения работ и навести туда артиллерию.

Несмотря на это, военнослужащий завершил свои задумки по переоборудованию и дооснащению машин, проявив невероятную изобретательность и высокий профессионализм.

Готовые военные вездеходы были переданы в подразделения группировки войск «Восток».

За проявленную инициативу, преданность делу и добросовестное выполнение воинского долга старший сержант Иван Эрих удостоен государственной награды — медали Суворова.