Сержант Иван Эрих из Хабаровска награжден медалью Суворова за изобретательство

Военнослужащий ремонтно-эвакуационного полка Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, старший сержант Иван Эрих, проявив свои незаурядные технические способности, на базе автомобиля ЗИЛ-131 сделал два специализированных транспортных средства.
Он оборудовал технику защитой от беспилотных летательных аппаратов, облегчил конструкцию, доработал кабину и кузов, что позволило значительно повысить мобильность машин, они стали хорошо проходимыми по пересечённой местности, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Работы велись в сложных условиях, при дефиците времени и под постоянной угрозой вражеских разведывательных дронов, которые могли засечь место проведения работ и навести туда артиллерию.
Несмотря на это, военнослужащий завершил свои задумки по переоборудованию и дооснащению машин, проявив невероятную изобретательность и высокий профессионализм.
Готовые военные вездеходы были переданы в подразделения группировки войск «Восток».
За проявленную инициативу, преданность делу и добросовестное выполнение воинского долга старший сержант Иван Эрих удостоен государственной награды — медали Суворова.