В Хабаровском крае семь муниципалитетов получат субсидию на 14 новых автобусов

Средства выделяются в рамках региональной программы «Развитие транспортной системы». Как уточнили в краевом министерстве транспорта, проект помогает районам планомерно обновлять технику и делать перевозки комфортнее для пассажиров. В прошлом году благодаря такой поддержке муниципалитеты смогли закупить 12 единиц общественного транспорта. В этом году субсидию получат уже семь территорий: Охотский, Солнечный и Бикинский округа, Николаевский, Амурский и Ванинский районы, а также Николаевск-на-Амуре. Перевозчики планируют приобрести 14 новых машин, 11 из которых среднего класса, остальные — малого.