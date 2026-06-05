В Хабаровском крае семь муниципалитетов получат субсидию на 14 новых автобусов

В Хабаровском крае продолжается масштабное обновление парка общественного транспорта. По поручению губернатора Дмитрия Демешина субсидия для муниципалитетов выросла с 59 до 70 миллионов рублей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Средства выделяются в рамках региональной программы «Развитие транспортной системы». Как уточнили в краевом министерстве транспорта, проект помогает районам планомерно обновлять технику и делать перевозки комфортнее для пассажиров. В прошлом году благодаря такой поддержке муниципалитеты смогли закупить 12 единиц общественного транспорта. В этом году субсидию получат уже семь территорий: Охотский, Солнечный и Бикинский округа, Николаевский, Амурский и Ванинский районы, а также Николаевск-на-Амуре. Перевозчики планируют приобрести 14 новых машин, 11 из которых среднего класса, остальные — малого.
В региональном минтрансе подчеркнули, что Президент РФ Владимир Путин регулярно обращает внимание на то, что комфортная среда начинается с надёжного и доступного транспорта. При выборе техники приоритет отдаётся российским производителям. Это позволяет не только поддерживать отечественную промышленность, но и гарантирует перевозчикам уверенность в доступности запчастей и сервисного обслуживания.
Все автобусы, на которые выделяется краевая субсидия, должны быть оснащены датчиками Глонасс, системами отопления и кондиционирования. Эти требования обеспечивают удобные и безопасные поездки для жителей даже самых отдалённых районов.
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