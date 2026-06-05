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Еще на одном пляже Красноярска разрешили купаться

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Управление Роспотребнадзора выдало санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным нормам и правилам водного объекта, расположенного на острове Татышев в районе Октябрьского моста.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Управление Роспотребнадзора выдало санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным нормам и правилам водного объекта, расположенного на острове Татышев в районе Октябрьского моста.

Это означает, что вода соответствует требованиям безопасности и там можно купаться.

На сегодняшний день это третий пляж на острове, который получил официальное подтверждение санитарно-эпидемиологической безопасности.

Ранее аналогичные заключения были выданы для озера Зеркальное и залива Стрелка.