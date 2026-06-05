Детская барахолка состоится в Нижнем Новгороде 6 июня

Формат маркета детских товаров даёт возможность юным нижегородцам попробовать себя в роли продавца и подарить своим игрушкам новую жизнь. Организаторы ставят целью воспитание у детей бережливости, ответственности и экономической грамотности. Для взрослых же это повод провести выходной с ребёнком и заодно освободить дом от ненужных вещей.