На берегу Красноярского моря построят туристическую зону

В Красноярском крае может появиться новая туристско-рекреационная зона «Центр Енисея». Проект реализуют на побережье Красноярского водохранилища в селе Новоселово. Уже объявлен электронный аукцион на выполнение работ. Заказчиком выступает МКУ «Технологический центр учреждений культуры Новоселовского района». На реализацию выделят почти 20 млн рублей.