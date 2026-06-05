На берегу Красноярского моря построят туристическую зону

В Красноярском крае может появиться новая туристско-рекреационная зона «Центр Енисея». Проект реализуют на побережье Красноярского водохранилища в селе Новоселово. Уже объявлен электронный аукцион на выполнение работ. Заказчиком выступает МКУ «Технологический центр учреждений культуры Новоселовского района». На реализацию выделят почти 20 млн рублей.
Современная рекреационная зона позволит гостям и жителям края комфортно отдыхать на берегу водохранилища. Там появится новое покрытие и бордюры, освещение, система видеонаблюдения. Территорию озеленят, установят малые архитектурные формы и смотровую площадку.
Прием заявок завершится 15 июня. Работы нужно выполнить не позднее 25 сентября 2026 года.