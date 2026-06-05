Минсельхоз предложил блокировать в сети продажу незарегистрированных семян

Минсельхоз подготовил инициативу о блокировке в интернете информации о продаже семян, которые не внесены в государственный реестр и не допущены к обороту в России. Ведомство считает, что такие предложения несут риски для здоровья, продовольственной безопасности и создают преимущество для поставщиков, чья продукция не прошла обязательную проверку.