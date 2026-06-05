Около 200 иранских студентов обучаются в вузах Нижегородской области

Он рассказал, что в Нижнем Новгороде создаются все необходимые условия для обеспечения знакомства иранских студентов с русским языком, историей и культурой. К примеру, в прошлом году иранские магистрант Института русского языка Мохаммадреза Назаригисавандани и студентка Высшей школы лингвистики, психологии и педагогики Хадис Юсофи стали лауреатами творческого конкурса «Искусство объединяет мир. Пути духовности». В апреле 2026 года иранские магистранты Института русского языка НГЛУ приняли участие в литературной акции «Читай “Детство” на родном» в музее детства Максима Горького, посвященной Году единства народов России.