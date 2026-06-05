Около 200 иранских студентов обучаются в вузах Нижегородской области

Около 200 граждан Ирана обучаются в вузах Нижегородской области в настоящее время. Об этом сообщил в интервью ИА «Время Н» директор Центра востоковедения НГЛУ имени Н. А. Добролюбова, член Совета по межнациональным отношениям при губернаторе Нижегородской области Эрадж Боев.
По его словам, большая часть иранцев проходит подготовку по техническим, естественно-научным и медицинским специальностям.
«Перед поступлением на русскоязычные образовательные программы все они проходят годичный курс обучения на подготовительных факультетах, где интенсивно изучают русский язык», — уточнил Боев.
Он рассказал, что в Нижнем Новгороде создаются все необходимые условия для обеспечения знакомства иранских студентов с русским языком, историей и культурой. К примеру, в прошлом году иранские магистрант Института русского языка Мохаммадреза Назаригисавандани и студентка Высшей школы лингвистики, психологии и педагогики Хадис Юсофи стали лауреатами творческого конкурса «Искусство объединяет мир. Пути духовности». В апреле 2026 года иранские магистранты Института русского языка НГЛУ приняли участие в литературной акции «Читай “Детство” на родном» в музее детства Максима Горького, посвященной Году единства народов России.
Боев добавил, что число иранских студентов, обучающихся в российских вузах, растет. В 2021 году их число превысило 2,6 тысяч человек, в 2024 году — 3,7 тысяч человек, а в 2025-м достигло 9,2 тысяч. Лидеры по количеству иранских студентов — университеты Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Владивостока.