Хабаровчане разработают культурные проекты в арт-кластере «Таврида» в Крыму

Представители творческих индустрий и сферы культуры Хабаровского края отправились в Крым для разработки крупных креативных проектов. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», участие в XII сезоне летних школ от Академии «Меганом», который продлится с июня по сентябрь этого года, примут шесть человек из региона.