Хабаровчане разработают культурные проекты в арт-кластере «Таврида» в Крыму

Представители творческих индустрий и сферы культуры Хабаровского края отправились в Крым для разработки крупных креативных проектов. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», участие в XII сезоне летних школ от Академии «Меганом», который продлится с июня по сентябрь этого года, примут шесть человек из региона.
На площадке арт-кластера «Таврида» молодые представители сферы культуры Хабаровского края обучатся работе в самых разных направлениях — от фольклора до искусственного интеллекта.
— Во всех летних школах академии «Меганом» примут участие около 3,5 тысячи молодых людей, которые хотят развиваться в творчестве и искусстве, реализовывать свои творческие идеи, формируя культурный код России. Мы стремимся создавать условия для каждого, кто хочет развивать свой потенциал в нашей стране, формируя культуру созидательного труда на основе наших ценностей, — рассказал руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Григорий Гуров.
Первая летняя школа сезона «Молодежь в культуре» проходит уже сейчас, с 1 по 7 июня. На ней желающие узнать об архитектуре и дизайне среды посещают лекции, мастер-классы, проходят практикумы и открытые диалоги.
К слову, каждая школа включает в себя тематические арт-школы. «Молодежь в культуре», например, объединила следующие секторы:
«Твой Ход × Импровизация» (работа с известными комиками и продюсерами юмористических шоу); волонтеры культуры (разработка дорожной карты в сфере культуры); молодежный совет федеральных государственных органов; искусство в городском пространстве (проектирование арт-объектов для парков и набережной кластера «Таврида»).
В пресс-службе правительства Хабаровского края подчеркнули, что в конце недели участники различных программ защитят свои импровизированные проекты.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о старте еще одного набора участников программы «Земский работник культуры». Заявки принимают до 30 июля 2026 года.