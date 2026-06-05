ВТБ запустил «пилот» по приему цифровых рублей в POS-терминалах

Банк ВТБ запустил прием цифровых рублей в своих POS-терминалах в пилотном режиме для среднего и малого бизнеса, сообщили РБК в банке.
Там уточнили, что до 1 сентября 2026 года, когда начнется массовое внедрение цифрового рубля, решение будет доступно во всех терминалах по всей России. Часть клиентов кредитной организации, кто находится в тестовой группе, уже проводит операции с цифровым рублем.
Для приема новой формы денег предприятиям не нужно будет заменять терминалы — достаточно открыть счет в цифровых рублях и подключить оплату через универсальный QR-код (технология тоже должна полномасштабно заработать с 1 сентября).
Предполагается, что покупатель сможет сканировать на кассе QR-код, который включает сразу несколько способов оплаты — цифровыми рублями, через Систему быстрых платежей (СБП) или банковские сервисы. Средства зачисляются на счет продавца в реальном времени.
«Продавцы дополнительно сэкономят: до конца 2026 года операции не облагаются комиссией. Это позволит давать покупателям скидки, проводить акции или вложить ресурсы в развитие», — отметил зампред ВТБ Денис Бортников.
Цифровой рубль — цифровая форма национальной валюты России. Наличная, безналичная и цифровая формы рубля равноценны: один наличный рубль равен одному безналичному, а также одному цифровому рублю. Валюта будет храниться на счетах цифрового рубля (цифровых кошельках) граждан и организаций, которые, в свою очередь, будут открываться на платформе Банка России.
Всероссийский «пилот» по цифровому рублю стартовал с августа 2023 года. На сегодняшний момент в нем принимают участие 27 банков, среди них — «Сбер», ВТБ, Т-банк, Альфа-банк и др. С 1 сентября 2026 года начнется массовое внедрение: с этой даты проводить операции с цифровым рублем будут обязаны системно значимые кредитные организации, а также игроки, признанные значимыми на рынке платежных услуг (всего 22 банка), через год — все универсальные банки, а с 1 сентября — все игроки с базовой лицензией.
Так же в три этапа будет происходить подключение торговых предприятий к проекту: с 1 сентября 2026-го принимать цифровой рубль будут обязаны торгово-сервисные предприятия с выручкой более 120 млн руб., обслуживающиеся в крупнейших банках, с 1 сентября 2027 года — продавцы с выручкой до 30 млн руб., обсуживающиеся во всех универсальных банках, а до 1 сентября 2028-го — остальные компании с выручкой от 20 млн руб. Бизнес с годовой выручкой менее 20 млн руб. может подключить оплату цифровыми рублями по желанию.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что регулятор не планирует ускорять внедрение цифрового рубля, а будет делать это постепенно, к тому же такая форма оплаты останется для граждан добровольной. В регуляторе рассчитывают, что цифровой рубль станет привычным способом расчетов на горизонте 5−7 лет.
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