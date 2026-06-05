ВТБ запустил «пилот» по приему цифровых рублей в POS-терминалах

Всероссийский «пилот» по цифровому рублю стартовал с августа 2023 года. На сегодняшний момент в нем принимают участие 27 банков, среди них — «Сбер», ВТБ, Т-банк, Альфа-банк и др. С 1 сентября 2026 года начнется массовое внедрение: с этой даты проводить операции с цифровым рублем будут обязаны системно значимые кредитные организации, а также игроки, признанные значимыми на рынке платежных услуг (всего 22 банка), через год — все универсальные банки, а с 1 сентября — все игроки с базовой лицензией.