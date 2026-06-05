Ни один водоем в Хабаровском крае не может считаться безопасным для плавания

«В комитете правительства края по гражданской защите отмечают, что несмотря на гидрологическую обстановку, официально купальный сезон в Хабаровском крае по-прежнему закрыт. Это связано с тем, что ни один водоем по действующим критериям не может считаться безопасным для плавания», — говорится в сообщении.