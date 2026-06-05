Ни один водоем в Хабаровском крае не может считаться безопасным для плавания

Купальный сезон в Хабаровском крае по-прежнему официально закрыт, так как ни один водоём не соответствует критериям безопасности для плавания. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.
«В комитете правительства края по гражданской защите отмечают, что несмотря на гидрологическую обстановку, официально купальный сезон в Хабаровском крае по-прежнему закрыт. Это связано с тем, что ни один водоем по действующим критериям не может считаться безопасным для плавания», — говорится в сообщении.
Несмотря на это, с начала июня в регионе уже зафиксировано 8 опасных происшествий на воде. В связи со сложной гидрологической обстановкой спасатели призывают жителей соблюдать меры предосторожности: внимательно следить за детьми, использовать спасательные жилеты и избегать стихийных мест для купания.
По информации Дальневосточного гидрометцентра, на реках региона отмечаются колебания уровней воды. Подъёмы зафиксированы на реках Бурея, Ниман, Тырма, Урми, Кур, Амгунь, Нимелен, однако они проходят без угрозы подтопления хозяйственных объектов. На Амуре у Хабаровска уровень воды ниже нормы на 0,8 м, ожидается его некритичный подъём на 10−15 см.
Обстановка в Аяно-Майском районе стабилизируется. Остался подтопленным лишь один приусадебный участок в Нелькане; у села наблюдается снижение уровня воды на реке Мая (спад за сутки составил 20 см).
Для обеспечения безопасности проводятся профилактические мероприятия. Инспекторы проводят уроки для школьников в рамках акции «Мои безопасные каникулы», патрулируют водоёмы, раздают памятки отдыхающим и разъясняют риски. За нарушение требований знаков безопасности на воде установлены административные штрафы.