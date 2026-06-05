Анастасия Шубская рассказала о семейной жизни с Александром Овечкиным

Актриса Анастасия Шубская в интервью журналу PeopleTalk рассказала о совместной жизни с хоккеистом Александром Овечкиным.
Шубская живет с Овечкиным в США из-за контракта супруга, но на лето пара вернулась в Россию. По ее словам, весь сезон они проведут в Москве, но слетают в Турцию на отдых.
— Я живу просто с Сашей. С обычным человеком, который играет с детьми, гуляет с собакой, моет посуду. Когда идешь по улице, а всем хочется получить от него автограф, то это, конечно, приятно, — рассказала Шубская в беседе с журналом.
В ноябре Шубская рассказала, что перед матчем с «Сент-Луис Блюз», в ходе которого ее муж забил 900-ю шайбу в своей карьере, она приготовила борщ для всей команды «Вашингтон Кэпиталз», за которую выступает Овечкин.
Весной прошлого года в честь юбилея сына хоккеист устроил большой праздник, пригласив родных и близких. Его супруга Анастасия Шубская поделилась в социальных сетях фотографиями с праздника. Семья арендовала зал в одном из московских заведений, его оформили в хоккейной тематике.