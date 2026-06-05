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«Каролина» обыграла «Вегас» в матче финальной серии Кубка Стэнли

«Каролина Харрикейнз» обыграла «Вегас Голден Найтс» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча, прошедшая 4 июня, завершилась со счетом 4:3 в пользу команды из Каролины.

«Каролина Харрикейнз» обыграла «Вегас Голден Найтс» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча, прошедшая 4 июня, завершилась со счетом 4:3 в пользу команды из Каролины.

В основное время у победителей отличились Логан Стэнковен, Марк Янковски и Джордан Стаал. Победную шайбу в овертайме забросил Сет Джарвис. В составе «Вегаса» дубль оформил Бретт Хауден, еще один гол записал на свой счет Марк Стоун.

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей. Защитник Александр Никишин нанес один бросок в створ ворот и провел один силовой прием. У «Вегаса» голевой пас отдал Иван Барбашев, а Павел Дорофеев завершил матч без набранных очков.

Счет в финальной серии до четырех побед стал равным — 1:1. Третий матч противостояния пройдет в ночь на 7 июня по московскому времени.

Ранее сборная Финляндии со счетом 1:0 в овертайме одержала победу над командой Швейцарии в финале чемпионата мира по хоккею. Шайбу на 71-й минуте забросил Конста Хелениус. Финская сборная в пятый раз стала чемпионом мира.

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