«Каролина» обыграла «Вегас» в матче финальной серии Кубка Стэнли

«Каролина Харрикейнз» обыграла «Вегас Голден Найтс» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча, прошедшая 4 июня, завершилась со счетом 4:3 в пользу команды из Каролины.
В основное время у победителей отличились Логан Стэнковен, Марк Янковски и Джордан Стаал. Победную шайбу в овертайме забросил Сет Джарвис. В составе «Вегаса» дубль оформил Бретт Хауден, еще один гол записал на свой счет Марк Стоун.
Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей. Защитник Александр Никишин нанес один бросок в створ ворот и провел один силовой прием. У «Вегаса» голевой пас отдал Иван Барбашев, а Павел Дорофеев завершил матч без набранных очков.
Счет в финальной серии до четырех побед стал равным — 1:1. Третий матч противостояния пройдет в ночь на 7 июня по московскому времени.
Ранее сборная Финляндии со счетом 1:0 в овертайме одержала победу над командой Швейцарии в финале чемпионата мира по хоккею. Шайбу на 71-й минуте забросил Конста Хелениус. Финская сборная в пятый раз стала чемпионом мира.