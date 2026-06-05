«Каролина» обыграла «Вегас» в матче финальной серии Кубка Стэнли

Ранее сборная Финляндии со счетом 1:0 в овертайме одержала победу над командой Швейцарии в финале чемпионата мира по хоккею. Шайбу на 71-й минуте забросил Конста Хелениус. Финская сборная в пятый раз стала чемпионом мира.