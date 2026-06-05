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Промышленное предприятие в Воронежской области пострадало при атаке БПЛА

В ночь на пятницу, 5 июня, над тремя районами Воронежской области ПВО сбило три беспилотника. Обошлось без пострадавших. В районе на юге области пострадало промышленное предприятие — повреждено остекление и техническое помещение. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

В ночь на пятницу, 5 июня, над тремя районами Воронежской области ПВО сбило три беспилотника. Обошлось без пострадавших. В районе на юге области пострадало промышленное предприятие — повреждено остекление и техническое помещение. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Участок производства приостановлен до завершения обследования территории», — уточнил глава региона.

Опасность атаки БПЛА в Воронежской области объявили вчера в 21:50. Тревога в связи с угрозой непосредственного удара беспилотников прозвучала в 22:25 в Лискинском и Острогожском районах. Около 1:20 в регионе была объявлена ракетная опасность, включились сирены. Отбой ракетной опасности дали спустя полчаса. Опасность атаки БПЛА пока сохраняется на всей территории Воронежской области.

По данным Минобороны, минувшей ночью, в период с 20:00 до 7:00 по московскому времени, были перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотника самолетного типа. В Черноземье дроны атаковали Белгородскую, Воронежскую, Курскую и Орловскую области.

«Ъ-Черноземье» ранее сообщал, что в ночь на 3 июня семь беспилотников сбили над четырьмя районами Воронежской области. В одном из муниципалитетов было повреждено остекление двух частных домов и гаража.

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