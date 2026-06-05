В воскресенье 7 июня жителям Прикамья обещают сухую погоду

Также в пятницу и субботу в южных и восточных районах края сохранится влияние циклона. На востоке за три дня может выпасть до половины месячной нормы осадков. За ночь в Лысьве уже выпало 12 мм, тогда как в Коми-Пермяцком округе дождей не ожидается.