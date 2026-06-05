В воскресенье 7 июня жителям Прикамья обещают сухую погоду

Сухая погода ожидается в регионе в воскресенье 7 июня, сообщает доктор географических наук Андрей Шихов.
В пятницу дожди пройдут на большей части региона, на востоке и юге возможны грозы. В Перми из-за облачности не выше +18°С.
Также в пятницу и субботу в южных и восточных районах края сохранится влияние циклона. На востоке за три дня может выпасть до половины месячной нормы осадков. За ночь в Лысьве уже выпало 12 мм, тогда как в Коми-Пермяцком округе дождей не ожидается.
В субботу ночью дожди ослабнут, днём новая порция осадков с грозами ожидается на юге, востоке и в центре края. На западе и севере будет сухо. В Перми ночью +11… +13°С, днём до +21°С.
В воскресенье осадки сохранятся только на юго-востоке края. На остальной территории сухо, умеренный северный ветер. В Перми ночью +10… +12°С, днём +20… +22°С.
Пауза будет недолгой: 8−9 июня вновь пройдут дожди. Ранее анонсированное потепление откладывается, но серьёзных похолоданий не прогнозируется.