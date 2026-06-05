Синоптик пообещал москвичам теплую погоду «миллион на миллион» в выходные

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Солнечная и теплая погода «миллион на миллион» ожидается в Москве в выходные, воздух прогреется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В предстоящие выходные в столичном регионе ожидается лучшая в мире летняя погода. В Москве будет “миллион на миллион” — солнечно, сухо и тепло, по ночам от плюс 10 до плюс 13 градусов, после полудня — от плюс 24 до плюс 27 градусов», — рассказал Тишковец.
Он отметил, что в начале следующей недели будет также малооблачно, до плюс 25 — плюс 28 градусов.