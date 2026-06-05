Под Волгоградом 9-летнему ребенку выплатят 40 тысяч после нападения собаки

Как уточнили в надзорном органе, бездомное животное набросилось на ребенка на пути из школы домой. В результате мальчика доставили в больницу с тремя укушенными ранами левой голени. Ребенку оказали первую помощь и назначили курс антирабической вакцины. Однако от психологической травмы, которая осталась у мальчика после этого нападения, он еще не излечился. Несовершеннолетний до сих пор испытывает страх при виде собак.