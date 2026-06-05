Нелегальную майнинговую ферму обнаружили в Новинках

Как установило следствие, с января 2024 по 2025 год обвиняемый занимался добычей криптовалюты. Он установил майнинговое оборудование в доме, гараже и бытовке в посёлке Новинки. Устройства работали круглосуточно, но мужчина вмешался в приборы учёта, из-за чего огромные объёмы потреблённой электроэнергии не фиксировались.