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Туристам Красноярского края напомнили о правилах безопасности перед походами

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В регионе стартовал летний туристический сезон. Агентство по туризму призвало жителей и гостей внимательнее подходить к планированию поездок в горы, тайгу и на водные маршруты.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В регионе стартовал летний туристический сезон. Агентство по туризму призвало жителей и гостей внимательнее подходить к планированию поездок в горы, тайгу и на водные маршруты.

Особое внимание рекомендуется уделять выбору сопровождающих. Инструктор-проводник должен иметь обязательную аттестацию, подтверждающую его квалификацию и право работать с туристическими группами.

Перед выходом на маршрут туристам советуют проверять информацию об инструкторе в Едином федеральном реестре, а также убедиться, что группа зарегистрирована в МЧС России. Это особенно важно для сложных и труднодоступных направлений.

В ведомстве отмечают, что такие меры помогают повысить уровень безопасности и снизить риски во время путешествий по региону.

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