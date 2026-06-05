В Уфе взяли на контроль школы с низкими темпами ремонта

Всего в этом году в Орджоникидзевском районе капитально ремонтируются пять школ. Контроль за ходом работ, по словам вице-премьера, продолжается в ежедневном режиме. Главная задача властей — обеспечить качественное выполнение ремонта и своевременно подготовить учреждения к новому учебному году.