ИИ, продажи, менеджмент: бизнес Хабаровска учится жить в эпоху перемен

— Есть изменения, которые происходят уже в течение недель или месяцев. Это одна из причин, почему важно собираться на таких площадках. Мы говорим про актуальные вещи, про то, что на практике волнует бизнес, — и с точки зрения управления персоналом, и с точки зрения работы с клиентами. Сегодня уже недостаточно просто наращивать объёмы. Важно оптимизировать процессы, которые мы используем, — подчеркнул он.