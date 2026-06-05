ИИ, продажи, менеджмент: бизнес Хабаровска учится жить в эпоху перемен

«Траектория 26» собрала полный зал предпринимателей, руководителей компаний, специалистов по маркетингу, продажам и управлению персоналом. По оценкам организаторов, большинство участников составили владельцы бизнеса, генеральные директора и руководители подразделений. Интерес к мероприятию оказался высоким: конференция стала площадкой не только для обмена опытом, но и для обсуждения практических решений, которые помогают бизнесу адаптироваться к быстро меняющимся условиям.
Сегодня деловая среда переживает период постоянных изменений. Развитие искусственного интеллекта, цифровизация процессов, трансформация рынка труда, новые подходы к маркетингу и управлению требуют от компаний гибкости и готовности регулярно пересматривать привычные методы работы. Именно этим вопросам были посвящены выступления экспертов.
Как отметил один из организаторов и спикеров конференции, руководитель web-отдела компании ANIT Александр Хан, актуальность подобных встреч обусловлена скоростью происходящих изменений.
— Есть изменения, которые происходят уже в течение недель или месяцев. Это одна из причин, почему важно собираться на таких площадках. Мы говорим про актуальные вещи, про то, что на практике волнует бизнес, — и с точки зрения управления персоналом, и с точки зрения работы с клиентами. Сегодня уже недостаточно просто наращивать объёмы. Важно оптимизировать процессы, которые мы используем, — подчеркнул он.
По словам Александра Хана, программа конференции была выстроена вокруг четырёх ключевых направлений: маркетинга, автоматизации, продаж и управления персоналом. Именно эти вопросы сегодня больше всего волнуют предпринимательское сообщество.
Открывая деловую программу, генеральный директор 2ГИС в Хабаровске и Биробиджане Иван Петрушин рассказал о современных инструментах продвижения бизнеса через геосервисы. По его словам, многие предприниматели до сих пор недооценивают возможности цифровых карт и сервисов геолокации.
— Для бизнеса существует очень много инструментов: от навигатора до геоконтекста. Компания может получить дополнительную визуализацию, выделиться среди конкурентов и привлечь внимание потенциального клиента, — рассказал Иван Петрушин.
Особое внимание он уделил использованию искусственного интеллекта.
— Искусственный интеллект помогает пользователю быстрее найти именно то, что ему необходимо. Например, человек может не знать, как правильно сформулировать запрос. Система с искусственным интеллектом помогает уточнить его и найти именно ту компанию, которая лучше всего подходит под задачу клиента, — пояснил эксперт.
По его словам, следующим этапом станет развитие голосовых сервисов.
— В будущем пользователь сможет просто голосом сказать: «Хочу сегодня свежую рыбу», а система с искусственным интеллектом сама подберёт подходящее место и проложит маршрут, — отметил он.
Тему технологических изменений продолжила старший менеджер по работе с ключевыми клиентами Яндекс Рекламы Наталья Полынцева. Её выступление было посвящено трансформации маркетинга в эпоху искусственного интеллекта.
Эксперт напомнила, что за последние десятилетия маркетинг прошёл несколько этапов развития: от простого информирования покупателей о существовании товара до глубокого изучения потребностей аудитории и работы с лояльностью клиентов.
— Сегодня мы находимся на новом этапе. Данных становится очень много. По статистике, их объём ежегодно удваивается, а наш мозг не успевает адаптироваться с такой же скоростью. Поэтому самое время бизнесу обратиться к помощи нейросетей, — отметила Наталья Полынцева.
По её словам, современные алгоритмы уже помогают компаниям принимать решения.
— Если этот этап игнорировать и не адаптироваться, конкуренты могут сделать это быстрее. Нейросети позволяют быстрее строить гипотезы, находить новую аудиторию, возвращать существующих клиентов, оценивать риски и создавать более точные предложения для рынка, — подчеркнула спикер.
Она также обратила внимание на то, что многие цифровые сервисы уже используют технологии искусственного интеллекта.
— Посмотрите, как маркетплейсы предлагают товары, а стриминговые сервисы подбирают фильмы. Всё это уже работает вокруг нас. Вопрос не в том, использовать искусственный интеллект или нет, а в том, насколько эффективно бизнес сможет встроить его в свои процессы, — сказала Наталья Полынцева.
Практическим вопросам автоматизации внутренних процессов посвятила своё выступление специалист отдела продаж сервиса Битрикс24 Марина Николайченко. По её мнению, современный бизнес сталкивается не с дефицитом информации, а с избытком каналов коммуникации.
— Раньше говорили: кто владеет информацией, тот владеет миром. Сегодня информация управляет коммуникацией. Нам важно понимать, где факты, а где фейки, как сотрудники взаимодействуют между собой и насколько управляем этот процесс, — отметила Марина Николайченко.
Она рассказала, что многие компании продолжают использовать личные мессенджеры для решения рабочих вопросов, что создаёт серьёзные риски.
— Мы часто спрашиваем клиентов: насколько удобно искать переписку годичной давности? Насколько безопасно, когда сотрудник увольняется и при этом остаётся участником корпоративных чатов? Это уже не просто вопрос удобства. Это вопрос безопасности бизнеса, — подчеркнула спикер.
По её словам, современные корпоративные платформы позволяют превратить коммуникации в полноценный инструмент управления.
Одним из наиболее ожидаемых выступлений стал доклад руководителя web-отдела компании ANIT Александра Хана. Эксперт рассказал о проблемах, возникающих при работе бизнеса одновременно через несколько каналов продаж.
— Почему при нескольких каналах продаж компания быстро теряет единую картину происходящего? Потому что данные оказываются разрозненными. В результате появляются дубли, ошибки и снижается управляемость процессов, — подчеркнул он.
По словам эксперта, именно создание единой системы данных становится сегодня одним из главных условий роста бизнеса.
— Когда у компании есть единая картина по клиенту и заказу, решения принимаются быстрее, а сотрудники работают эффективнее, — отметил Александр Хан.
Значительное внимание на конференции было уделено вопросам продаж, исследований клиентского опыта, стратегического маркетинга и подбора персонала. Важность подобных мероприятий подтвердили и сами участники конференции.
Один из гостей конференции — врач с большим стажем работы Андрей, который сейчас занимается запуском уникального медицинского проекта в Хабаровске.
— Я открываю клинику, аналогов которой нет в Дальневосточном регионе. Мы занимаемся превентивной медициной. Людей десятилетиями приучали к мысли, что возраст обязательно означает болезнь. Мы хотим показать, что можно жить иначе, — рассказал он.
По его словам, участие в конференции позволяет найти необходимые деловые контакты.
— Мне важно найти квалифицированных партнёров, которые помогут выстроить маркетинг, сформировать план продвижения и объяснить людям, что представляет собой наш проект, — отметил врач.
О мотивах, которые привели её на конференцию рассказала заместитель директора компании, работающей в сфере инфокоммуникаций, Татьяна.
— Сегодня большое количество каналов связи начинает не помогать, а осложнять работу. Сотрудники получают информацию через почту, мессенджеры, корпоративные сервисы и телефонные звонки. Возникают недопонимание и дублирование задач, снижается оперативность принятия решений, — поделилась она.
По словам участницы, именно поэтому для неё было важно принять участие в конференции, узнать о современных подходах к организации деловых коммуникаций и обменяться опытом с коллегами из других компаний.
— Надеюсь, что полученные рекомендации помогут нам выстроить более эффективную систему взаимодействия, — подчеркнула Татьяна.
Организаторы сообщили, что «Траектория 26» является частью федерального проекта и проходит более чем в девятнадцати городах России. Хабаровск стал самой восточной точкой делового маршрута конференции.
Полный зал, активное участие аудитории в обсуждениях и высокий интерес к темам цифровизации, автоматизации, маркетинга и управления показали: предпринимательское сообщество региона активно ищет новые инструменты развития и поддержки бизнеса. В условиях стремительных технологических изменений и постоянно меняющейся экономической среды такие площадки становятся важным элементом профессионального диалога, помогая бизнесу оперативно реагировать на вызовы времени.