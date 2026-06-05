«Аэрофлот» не увидел негативных последствий сокращения доли государства

По МСФО за 2025 год выручка «Аэрофлота» выросла на 5,3% по сравнению с 2024 годом, до ₽902,3 млрд. Скорректированная EBITDA снизилась на 22,1%, до ₽185,04 млрд. Скорректированная чистая прибыль составила ₽22,6 млрд, что на 64,8% меньше, чем годом ранее. Перевозчик сократил чистый долг на 10,5% в сравнении с концом 2024 года, до ₽535,5 млрд. Пассажиропоток составил 55,3 млн человек, сохранившись на уровне прошлого года.