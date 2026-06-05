«Аэрофлот» не увидел негативных последствий сокращения доли государства

Продажа пакета акций «Аэрофлота» в размере 23,8% будет осуществляться через рынок, при этом не исключается участие в сделке якорного институционального инвестора. Об этом заявил журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) генеральный директор перевозчика Сергей Александровский.
Он отметил, что не видит негативных последствий от сокращения доли государства, подчеркнув, что ранее она длительное время находилась на уровне около 51% и фактически к этим значениям происходит возвращение.
«Для нас там никак ситуация не изменится», — добавил Александровский.
По его словам, увеличение объема акций в свободном обращении может повысить интерес к компании. Он также добавил, что при реализации пакета будет сделано все для максимально эффективного результата для государства.
По МСФО за 2025 год выручка «Аэрофлота» выросла на 5,3% по сравнению с 2024 годом, до ₽902,3 млрд. Скорректированная EBITDA снизилась на 22,1%, до ₽185,04 млрд. Скорректированная чистая прибыль составила ₽22,6 млрд, что на 64,8% меньше, чем годом ранее. Перевозчик сократил чистый долг на 10,5% в сравнении с концом 2024 года, до ₽535,5 млрд. Пассажиропоток составил 55,3 млн человек, сохранившись на уровне прошлого года.
Отбор организатора для продажи 23,76% акций Росимущество объявило 22 мая. Отбор проводится для организации продажи пакета акций из числа компаний, включенных в перечень организаторов приватизационных сделок. Заявки на участие принимаются до 8 июня. В сообщении ведомства уточнялось, что после продажи государству останется 50,01% акций, что сохраняет контрольный пакет. Доля free-float увеличится до 48,79%.
Объем пакета составляет около 944,6 млн акций, или порядка ₽44,4 млрд по цене на 22 мая. Два источника РБК называли возможными форматами сделки размещение через биржу (SPO) и продажу акций через Мосбиржу. При этом собеседник РБК в одной из российских авиакомпаний говорил, что из крупных институциональных игроков выкупить эту долю сегодня могут только государственные банки.
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