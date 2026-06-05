Москвичей предупредили об усилении жары

Ранее специалист прогностического центра Александр Ильин сообщил, что в Москве ожидается потепление к выходным дням. В пятницу днем будет от 23 до 25 градусов тепла, в субботу — от 24 до 26, а в воскресенье — до 25−27 градусов. Он добавил, что в пятницу в Московском регионе возможны непродолжительные дожди с грозой.