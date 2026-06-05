Москвичей предупредили об усилении жары

В начале новой недели в Москве возможно усиление жары до +27…+28 градусов. Об этом сообщил ИС «Вести» ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
По словам синоптика, дождей в столице не будет. Сегодня еще возможен дождь с грозой, который не даст температуре подняться выше.
«Затем вероятность осадков сократится до минимума. Так что показания термометров прибавят несколько градусов. А в понедельник-вторник в столице уже станет жарковато, после обеда +27…+28», — рассказал Заводченков.
Ранее специалист прогностического центра Александр Ильин сообщил, что в Москве ожидается потепление к выходным дням. В пятницу днем будет от 23 до 25 градусов тепла, в субботу — от 24 до 26, а в воскресенье — до 25−27 градусов. Он добавил, что в пятницу в Московском регионе возможны непродолжительные дожди с грозой.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.