В Красноярском крае экс-депутат Велькер не смог обжаловать приговор за аферу с землей (видео)

Красноярский краевой суд оставил в силе приговор бывшему депутату Березовского районного Совета депутатов Александру Велькеру. Его признали виновным в мошенничестве с муниципальной землей и самоуправстве. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
По данным суда, в 2016 году Велькер представил в администрацию Солонцовского сельсовета документы о якобы расположенных на трех муниципальных участках теплицах и силосных ямах. Это позволило ему выкупить землю по льготной цене. Участки общей площадью более 68 гектаров были приобретены за 554 тыс. рублей. При этом их рыночная стоимость составляла около 269 млн рублей.
Еще один эпизод связан с событиями 2021 года. По версии следствия, Велькер потребовал от руководителя кредитного потребительского кооператива «Совет» вернуть якобы существующий долг в 20,8 млн рублей. Для давления он угрожал применением насилия и распространением компрометирующей информации. Опасаясь за свою безопасность, потерпевший передал бывшему депутату деньги, имущество и права на квартиру общей стоимостью более 11,5 млн рублей.
В декабре 2025 года суд первой инстанции признал Велькера виновным в мошенничестве в особо крупном размере и самоуправстве с применением угрозы насилия. Ему назначили 5 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 1,5 млн рублей. Также с него взыскали ущерб и компенсацию морального вреда в пользу потерпевшего.
Осужденный и его защита пытались обжаловать приговор. Они настаивали на недоказанности вины и просили оправдать Велькера. Однако апелляционная инстанция не нашла оснований для отмены решения. Красноярский краевой суд согласился с выводами суда первой инстанции и указал, что вина подтверждается совокупностью доказательств.
Приговор изменили только по отдельным процессуальным вопросам. На выводы о виновности и назначенное наказание это не повлияло. Приговор вступил в законную силу.