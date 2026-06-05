В Красноярском крае экс-депутат Велькер не смог обжаловать приговор за аферу с землей (видео)

По данным суда, в 2016 году Велькер представил в администрацию Солонцовского сельсовета документы о якобы расположенных на трех муниципальных участках теплицах и силосных ямах. Это позволило ему выкупить землю по льготной цене. Участки общей площадью более 68 гектаров были приобретены за 554 тыс. рублей. При этом их рыночная стоимость составляла около 269 млн рублей.