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Житель Курской области погиб при прямом попадании снаряда в жилой дом

В Курской области была обстреляна деревня Лещиновка в Глушковском районе. Прямое попадание снаряда пришлось на частный дом. Погиб местный житель в возрасте 68 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Источник: Коммерсантъ

В Курской области была обстреляна деревня Лещиновка в Глушковском районе. Прямое попадание снаряда пришлось на частный дом. Погиб местный житель в возрасте 68 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«Самые искренние соболезнования родным и близким. Ужасная трагедия, которой никогда не будет оправдания», — написал глава региона.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в период с 9:00 среды до 9:00 четверга, 4 июня, над Курской областью сбили 139 беспилотников. Зафиксировано 190 применений артиллерии и 18 сбросов взрывных устройств с БПЛА. Ранения получили три человека. Всех пострадавших госпитализировали.

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