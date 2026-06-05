Силы ПВО сбили БПЛА над Нижегородской областью в ночь на 5 июня

Прошедшей ночью противовоздушная оборона уничтожила БПЛА самолетного типа над Нижегородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Враг атаковал регион в период 20:00 до 07:00. Всего в разных субъектах страны было сбито 123 украинских беспилотника.
Отметим, что с двух часов ночи в Нижегородской области действует режим опасности по БПЛА. Граждан просят соблюдать спокойствие.
Напомним, что вчера регион также подвергся атаке ВСУ. ПВО сбила 25 вражеских дронов.
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