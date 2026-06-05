«Отсчитывает последние дни»: главе МИД Литвы Будрису пророчат печальное будущее после угроз Калининграду

В ответ президент России Владимир Путин отметил, что у Российской Федерации есть все средства сровнять с землёй всех, кто попытается это сделать. Глава государства подчеркнул, что Москва не угрожала и не угрожает европейским странам. Однако, по его словам, агрессия со стороны ЕС не останется без ответа.