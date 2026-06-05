Главные новости к утру 5 июня 2026 года

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что по пути из Ирана Соединенные Штаты сделают «небольшую остановку» на Кубе. Вашингтон в последние месяцы усилил политическое и экономическое давление на Гавану, а также выдвинул обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро и других лиц в якобы сговоре с целью убийства американцев.