Главные новости к утру 5 июня 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 5 июня 2026.
Зеленский написал письмо Путину, Песков прокомментировал
Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил президенту РФ Владимиру Путину провести встречу в третьей стране. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал обращение. Он уточнил, что Путину доложат о письме позже, а Зеленский может приехать в Москву в любой момент на встречу.
Трамп заявил, что США сделают «остановку» на Кубе на пути из Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что по пути из Ирана Соединенные Штаты сделают «небольшую остановку» на Кубе. Вашингтон в последние месяцы усилил политическое и экономическое давление на Гавану, а также выдвинул обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро и других лиц в якобы сговоре с целью убийства американцев.
Палата представителей США одобрила законопроект о новых санкциях против РФ
Нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект о помощи Украине и санкциях в отношении России. Для вступления закона в силу документ должен пройти одобрение Сената США. Законопроект предполагает создание фонда восстановления Украины и оказание помощи ВСУ в сфере разведки.
Путин и Мирзиеев дали старт строительству интегрированной АЭС в Узбекистане
Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев дали старт строительству первого энергоблока интегрированной АЭС в республике. Лидеры встретились в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. В церемонии запуска они приняли участие по видеосвязи.
Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, если «будет нужно»
Премьер Армении Никол Пашинян во время предвыборных дебатов заявил, что страна выйдет из ОДКБ, если «будет нужно». Ранее Армения заморозила свое участие в ОДКБ. В июле прошлого года Пашинян заявил, что считает более вероятным выход страны из организации, чем разморозку членства в ней.