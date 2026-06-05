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Главные новости к утру 5 июня 2026 года

Последние новости за сегодня — 5 июня 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 5 июня 2026.

Зеленский написал письмо Путину, Песков прокомментировал

Источник: Reuters

Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил президенту РФ Владимиру Путину провести встречу в третьей стране. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал обращение. Он уточнил, что Путину доложат о письме позже, а Зеленский может приехать в Москву в любой момент на встречу.

Трамп заявил, что США сделают «остановку» на Кубе на пути из Ирана

Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что по пути из Ирана Соединенные Штаты сделают «небольшую остановку» на Кубе. Вашингтон в последние месяцы усилил политическое и экономическое давление на Гавану, а также выдвинул обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро и других лиц в якобы сговоре с целью убийства американцев.

Палата представителей США одобрила законопроект о новых санкциях против РФ

Источник: AP 2024

Нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект о помощи Украине и санкциях в отношении России. Для вступления закона в силу документ должен пройти одобрение Сената США. Законопроект предполагает создание фонда восстановления Украины и оказание помощи ВСУ в сфере разведки.

Путин и Мирзиеев дали старт строительству интегрированной АЭС в Узбекистане

Источник: РИА "Новости"

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев дали старт строительству первого энергоблока интегрированной АЭС в республике. Лидеры встретились в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. В церемонии запуска они приняли участие по видеосвязи.

Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, если «будет нужно»

Источник: AP 2024

Премьер Армении Никол Пашинян во время предвыборных дебатов заявил, что страна выйдет из ОДКБ, если «будет нужно». Ранее Армения заморозила свое участие в ОДКБ. В июле прошлого года Пашинян заявил, что считает более вероятным выход страны из организации, чем разморозку членства в ней.

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