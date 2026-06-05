Один авиарейс отменили и еще два задержали в нижегородском аэропорту

5 июня в международном аэропорту Нижнего Новгорода «Чкалов» произошли сбои в расписании: один рейс отменили, ещё два — существенно задержали. Информация подтверждается данными электронного табло воздушной гавани.
Так, борт авиакомпании «Россия», который должен был отправиться в Хургаду в 03:55, теперь запланирован на 08:00. По последним сведениям с официального сайта аэропорта, пассажиры уже прошли на борт — процедура посадки завершена.
Ещё один рейс с задержкой — самолёт перевозчика RedWings, направляющийся в Самару. Его вылет перенесли с 09:30 на 10:20.
Кроме того, полностью отменён рейс компании «Россия» по маршруту Нижний Новгород — Москва, запланированный на 5 июня.
Причиной нарушений в работе аэропорта стали специальные ограничения: из‑за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов в «Чкалове» ввели план «Ковер». Одновременно в регионе действует режим беспилотной опасности.