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Один авиарейс отменили и еще два задержали в нижегородском аэропорту

По последним сведениям с официального сайта аэропорта, пассажиры уже прошли на борт — процедура посадки завершена.

5 июня в международном аэропорту Нижнего Новгорода «Чкалов» произошли сбои в расписании: один рейс отменили, ещё два — существенно задержали. Информация подтверждается данными электронного табло воздушной гавани.

Так, борт авиакомпании «Россия», который должен был отправиться в Хургаду в 03:55, теперь запланирован на 08:00. По последним сведениям с официального сайта аэропорта, пассажиры уже прошли на борт — процедура посадки завершена.

Ещё один рейс с задержкой — самолёт перевозчика RedWings, направляющийся в Самару. Его вылет перенесли с 09:30 на 10:20.

Кроме того, полностью отменён рейс компании «Россия» по маршруту Нижний Новгород — Москва, запланированный на 5 июня.

Причиной нарушений в работе аэропорта стали специальные ограничения: из‑за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов в «Чкалове» ввели план «Ковер». Одновременно в регионе действует режим беспилотной опасности.