И снова выбираем облик Хабаровского музтеатра: стартовал новый архитектурный конкурс.
Проекты принимаются по 6 июля 2026 года.
По поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина министерство строительства региона объявило о начале проведения открытого конкурса на разработку архитектурной концепции фасада Хабаровского краевого академического музыкального театра. Принять участие может любой желающий, проекты принимаются по 6 июля 2026 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«25 мая 2026 года на градостроительном совете были рассмотрены два варианта фасада музыкального театра. Они же были представлены общественности в Интернете. Каждый из вариантов вызвал бурное обсуждение экспертного сообщества и не был одобрен единогласно. Поступило предложение провести открытый конкурс, в котором могли бы поучаствовать все желающие», — рассказали в краевом Минстрое.
Конкурс пройдет в несколько этапов: прием документов — по 6 июля 2026 года, подведение итогов — 15 июля. Конкурсная комиссия отберет от 3 до 5 лучших работ и направит их в министерство культуры края для проведения общественного голосования. Не позднее 1 августа 2026 года не менее 2 работ, набравших наибольшее количество голосов, будут представлены Губернатору края на градостроительном совете.
«Участвовать в конкурсе могут все желающие. Это могут быть как частные лица, так и проектные организации. Важно понимать, что концепции фасадов должны быть реалистичны для исполнения. При этом нужно учитывать окружающую среду. Музыкальный театр вновь должен стать точкой притяжения для жителей и гостей города», — отметил заместитель министра строительства — главный архитектор края Сергей Федоров.
Положение о конкурсе, а также условия участия опубликованы на сайте министерства строительства края.
Напомним, ранее AmurMedia сообщало, что уже были разработаны два варианта концепции архитектурного облика Хабаровского краевого академического музыкального театра. Жителям региона предлагали выбрать понравившийся вариант. Это уже не первое голосование. Ранее в ходе нескольких голосований жители региона также могли высказать свои предпочтения и замечания. Однако ни один из предложенных вариантов не нашел поддержку у жителей региона.
Всё о пожаре в Хабаровском краевом академическом музыкальном театре читайте здесь.