И снова выбираем облик Хабаровского музтеатра: стартовал новый архитектурный конкурс.

«25 мая 2026 года на градостроительном совете были рассмотрены два варианта фасада музыкального театра. Они же были представлены общественности в Интернете. Каждый из вариантов вызвал бурное обсуждение экспертного сообщества и не был одобрен единогласно. Поступило предложение провести открытый конкурс, в котором могли бы поучаствовать все желающие», — рассказали в краевом Минстрое.