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Двое мужчин предстанут перед судом за незаконную добычу кеты в Хабаровском крае

Мужчины в возрасте 33 и 52 лет в период нереста кеты прибыли на реку Шевли в Тугуро-Чумиканском районе. Использовав запрещенные орудия лова, они незаконно выловили кету — заготовили из нее 39 кг икры. Ущерб государству от их действий превысил 1,1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Икру и орудия лова конфисковали. Районная прокуратура потребовала в суде.

Мужчины в возрасте 33 и 52 лет в период нереста кеты прибыли на реку Шевли в Тугуро-Чумиканском районе. Использовав запрещенные орудия лова, они незаконно выловили кету — заготовили из нее 39 кг икры. Ущерб государству от их действий превысил 1,1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Икру и орудия лова конфисковали. Районная прокуратура потребовала в суде взыскать с обвиняемых всю сумму ущерба, который они нанесли природе.