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20-летний парень украл дорогостоящий смартфон и попался в Магадане

Злоумышленник похитил телефон стоимостью более 85 тысяч рублей из ПВЗ на проспекте Карла Маркса. Украденное он вскоре продал. Магаданские полицейские установили личность преступника, оказалось, что он был ранее судим. В отношении подозреваемого рецидивиста возбуждено уголовное дело за кражу.

Злоумышленник похитил телефон стоимостью более 85 тысяч рублей из ПВЗ на проспекте Карла Маркса. Украденное он вскоре продал. Магаданские полицейские установили личность преступника, оказалось, что он был ранее судим. В отношении подозреваемого рецидивиста возбуждено уголовное дело за кражу.