20-летний парень украл дорогостоящий смартфон и попался в Магадане

Злоумышленник похитил телефон стоимостью более 85 тысяч рублей из ПВЗ на проспекте Карла Маркса. Украденное он вскоре продал. Магаданские полицейские установили личность преступника, оказалось, что он был ранее судим. В отношении подозреваемого рецидивиста возбуждено уголовное дело за кражу.