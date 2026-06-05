Силы ПВО ночью сбили 123 БПЛА ВСУ над регионами РФ, Черным и Азовским морями

Российские силы противовоздушной обороны в течение минувшей ночи уничтожили 123 украинских беспилотника над регионами России, Черным и Азовским морями. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что дроны ВСУ самолетного типа были сбиты дежурными силами ПВО в период с 20.00 четверга до 7.00 пятницы по московскому времени.
Так, ПВО перехватила БПЛА над Брянской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Тульской и Орловской областями.
Кроме того, дроны ВСУ ночью были уничтожены над Московским регионом, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.