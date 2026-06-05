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Силы ПВО ночью сбили 123 БПЛА ВСУ над регионами РФ, Черным и Азовским морями

Российские силы противовоздушной обороны в течение минувшей ночи уничтожили 123 украинских беспилотника над регионами России, Черным и Азовским морями. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Источник: Российская газета

Российские силы противовоздушной обороны в течение минувшей ночи уничтожили 123 украинских беспилотника над регионами России, Черным и Азовским морями. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что дроны ВСУ самолетного типа были сбиты дежурными силами ПВО в период с 20.00 четверга до 7.00 пятницы по московскому времени.

Так, ПВО перехватила БПЛА над Брянской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Тульской и Орловской областями.

Кроме того, дроны ВСУ ночью были уничтожены над Московским регионом, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

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