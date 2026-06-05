Более 400 человек пришли на семейный праздник «Ярмарка в русских традициях»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Весело, интересно и познавательно отпраздновали День защиты детей в норильской Башне.
Пространство общественно-культурного центра превратилось в настоящую ярмарочную площадь. Здесь весь день царил дух настоящего народного гулянья — шумного, весёлого и очень тёплого.
Гостей встречали коробейники с леденцами- «петушками», звучали народные песни в исполнении учеников школы искусств.
Интересный квест по мотивам «Репки» прошли меленькие участники праздника. Родители также не остались без дела. Мамы могли сделать макияж в русском стиле.
Также для все пришедших были организованы мастер-классы по созданию деревянных брелоков и цветочных костюмов.
Ну и, конечно, памятные фотографии в духе русского народного праздника.
Ярмарку посетило больше 400 человек!
Напомним, «Ярмарка в русских традициях» организована в рамках акселератора «Башня PRO.События» при поддержке фонда «Наш Норильск».