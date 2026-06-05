Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Греф заявил об исчерпании традиционных факторов экономического роста

Традиционные факторы экономического роста России на сегодня подходят к исчерпанию.

Источник: РБК

Традиционные факторы экономического роста России на сегодня подходят к исчерпанию. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке «Сбера» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Ряд резервов, которые двигали нашу экономику вперед, на сегодняшний день исчерпаны. Безработица остается на очень низких исторических минимумах, одновременно загрузка мощностей. Производительность труда у нас пока не растет тем темпом, который могли бы компенсировать эти факторы. И это все действительно показывает, что традиционные факторы, инерционные факторы экономического роста на сегодняшний день подходят к исчерпанию», — сказал он.

По мнению Грефа, в связи с этим закономерно возникают вопросы, какой может быть модель экономического роста в будущем и что должно сделать правительство, чтобы она начала реализовываться без инвестиционной паузы.

Накануне глава Минэкономики России Максим Решетников охарактеризовал ситуацию на рынке труда в стране как сложную, в частности из-за нехватки персонала в ряде отраслей. Он подчеркнул, что уровень безработицы по-прежнему остается на историческом минимуме — 2,2%.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Биография Германа Грефа: карьера и жизнь главы Сбербанка
Собрали главное из биографии Германа Грефа, руководителя Сбербанка. Подробнее о его детстве, карьерном пути, знакомствах и забытых хобби — на сайте Новости Mail.
Читать дальше