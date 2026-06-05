Греф заявил об исчерпании традиционных факторов экономического роста

«Ряд резервов, которые двигали нашу экономику вперед, на сегодняшний день исчерпаны. Безработица остается на очень низких исторических минимумах, одновременно загрузка мощностей. Производительность труда у нас пока не растет тем темпом, который могли бы компенсировать эти факторы. И это все действительно показывает, что традиционные факторы, инерционные факторы экономического роста на сегодняшний день подходят к исчерпанию», — сказал он.