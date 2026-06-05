Греф заявил об исчерпании традиционных факторов экономического роста

Традиционные факторы экономического роста России на сегодня подходят к исчерпанию. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке «Сбера» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Ряд резервов, которые двигали нашу экономику вперед, на сегодняшний день исчерпаны. Безработица остается на очень низких исторических минимумах, одновременно загрузка мощностей. Производительность труда у нас пока не растет тем темпом, который могли бы компенсировать эти факторы. И это все действительно показывает, что традиционные факторы, инерционные факторы экономического роста на сегодняшний день подходят к исчерпанию», — сказал он.
По мнению Грефа, в связи с этим закономерно возникают вопросы, какой может быть модель экономического роста в будущем и что должно сделать правительство, чтобы она начала реализовываться без инвестиционной паузы.
Накануне глава Минэкономики России Максим Решетников охарактеризовал ситуацию на рынке труда в стране как сложную, в частности из-за нехватки персонала в ряде отраслей. Он подчеркнул, что уровень безработицы по-прежнему остается на историческом минимуме — 2,2%.
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