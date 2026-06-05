Киборги из ЦСКА против обескровленного УНИКСа: как армейцы забрали второй матч финала

Как и в первой встрече, УНИКС достойно провел стартовую четверть, ведя в счете большую часть десятиминутки и навязывая москвичам свой ритм. Однако дальше сценарий начал неумолимо крениться в сторону хозяев паркета: ЦСКА стремительно ушел в отрыв, продолжив штамповать очки в том же бешеном темпе, в то время как казанцы вынужденно делали шаг назад.
Команде Велимира Перасовича в этот вечер явно не хватало резерва. Сказалось как физическое и эмоциональное выгорание после изматывающего семиматчевого полуфинала с петербургским «Зенитом», после которого у казанцев было всего три дня на восстановление против целой недели подготовки у армейцев, так и банальный дефицит кадров — переполненный лазарет давал о себе знать предельно наглядно. Потеря Дмитрия Кулагина оказалась для ротации еще более чувствительной, чем предполагалось изначально.
И ведь язык не повернется сказать, что УНИКС в этот день плохо атаковал или провалился в созидании — после набранных 89 очков такие упреки выглядят абсолютно неуместными. «Зеленые» совершенно точно не выглядели настолько беспомощно, как в первой игре финальной серии, они сражались и находили свои броски. Казанцы даже реализовали внушительные 17 из 36 попыток из-за дуги, а их лидеры показали солидные цифры: Джален Рейнольдс оформил 20 очков, 8 подборов и 4 передачи (правда, перечеркнув это 7 потерями), Пэрис Ли поддержал снайперскую перестрелку своими 20 очками при 6 из 8 точных трехочковых, а Алексей Швед добавил 12 очков, 6 подборов и 5 ассистов.
Но для победы над нынешним ЦСКА этого все еще катастрофически не хватило. Проблема заключалась в том, что армейцы в этот вечер забрасывали вообще все, установив новый клубный рекорд плей-офф — 20 точных трехочковых из 41, что дало сумасшедшие 48,7% реализации. Уже к большому перерыву москвичи набрали 63 очка (63:51), выдав самую результативную половину текущего розыгрыша.
Мело Тримбл и Каспер Уэйр поймали такой кураж, что, казалось, будто они превратились в свои роботизированные версии — как те ниндзя из культовой «Смертельной битвы», которых обратили в киборгов, сделав еще сильнее, точнее и безжалостнее. Тримбл стал самым результативным игроком встречи с 28 очками, реализовав 8 из 11 бросков из-за дуги и при этом ни разу не встав на линию штрафных, а Уэйр добавил 21 очко и 5 передач. Мощную поддержку лидерам обеспечили игроки ротации: Антон Астапкович принес 13 очков, а Ливио Жан-Шарль, Иван Ухов и Мэттью Кливленд стабильно добавляли баллы в общую копилку. А вот у казанцев далеко не каждая перспективная попытка доходила до цели, что на фоне колоссальных проблем в защите и предопределило итоговую разницу в счете.
Защитник казанского клуба Пэрис Ли после финальной сирены трезво оценил атакующие успехи обеих команд и признал главную проблему своей команды на выезде:
«Сегодня обе команды здорово атаковали. Однако тяжело победить на выезде, когда позволяешь сопернику набрать 102 очка. Мы тоже забили немало — 89, но обыграть команду, показавшую такую высокую результативность на домашней площадке, крайне сложно».
Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович подробно разобрал причины неудачи, отметив снайперский кураж армейцев и обозначив задачи на домашнюю часть серии:
«В обоих стартовых матчах финальной серии мы не смогли навязать борьбу соперникам. Хозяева играли очень хорошо. Нам не удалось остановить их, особенно в защите, за исключением нескольких эпизодов в третьей четверти, когда мы неплохо оборонялись. Сегодня проблемой стала наша защита, но в этом в первую очередь заслуга ЦСКА и вдохновенной игры его лидеров. Мы рассчитываем на домашние встречи. Но нам нужно улучшить защиту и сыграть гораздо более солидно. ЦСКА имеет в составе качественных снайперов, которые сегодня реализовали 20 трёхочковых бросков, многие из которых были сложными. Речь не только про Мело Тримбла и Каспера Уэйра. Их российские баскетболисты — тоже превосходные снайперы, против которых сложно защищаться. Однако нам следует играть гораздо лучше, если мы хотим получить шансы вернуться в серию».
Фото: unics.ru.
Несмотря на комфортные 2:0 в серии и рекордную результативность, главный тренер ЦСКА Андреас Пастиолис поспешил остудить победный пыл, поблагодарив трибуны и напомнив о кубковом характере соперника:
«Всего лишь 2:0, ни больше ни меньше. Ничего еще не решено, и мы знаем, что УНИКС — не тот тип команды, который сдастся. Мы много очень хорошо сделали в этой встрече, но в то же время моя работа предполагает, что я никогда не могу быть удовлетворён тем, что мы увидели. В Казани будет сложнее, и нам нужно очень многое улучшить».
Финал переезжает в «Баскет-холл», где УНИКС при поддержке своих болельщиков попытается совершить чудо и вернуть интригу в эту золотую серию.