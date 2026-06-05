Киборги из ЦСКА против обескровленного УНИКСа: как армейцы забрали второй матч финала

«В обоих стартовых матчах финальной серии мы не смогли навязать борьбу соперникам. Хозяева играли очень хорошо. Нам не удалось остановить их, особенно в защите, за исключением нескольких эпизодов в третьей четверти, когда мы неплохо оборонялись. Сегодня проблемой стала наша защита, но в этом в первую очередь заслуга ЦСКА и вдохновенной игры его лидеров. Мы рассчитываем на домашние встречи. Но нам нужно улучшить защиту и сыграть гораздо более солидно. ЦСКА имеет в составе качественных снайперов, которые сегодня реализовали 20 трёхочковых бросков, многие из которых были сложными. Речь не только про Мело Тримбла и Каспера Уэйра. Их российские баскетболисты — тоже превосходные снайперы, против которых сложно защищаться. Однако нам следует играть гораздо лучше, если мы хотим получить шансы вернуться в серию».