Туроператоры назвали белорусам две страны ЕС, которые дают длинные визы. Подробности приводит Республиканский союз туристических организаций.
По мнению специалистов, фаворитами по выдаче долгосрочных виз являются Франция и Италия. Однако у каждого из консульств свои правила.
К примеру, Италия будет обращать внимание на визовую историю. В случае, если у белоруса чистый паспорт, то он может рассчитывать на визу под поездку или же на месяц. При наличии минимальной визовой истории можно получить шенген от 3 месяцев до полугода. Если же у белоруса уже была итальянская виза на год или два, или же длинный шенген, то он может рассчитывать на 2, 3 года и даже на пять лет.
«Сейчас итальянцы часто радуют пятилетними шенгенами тех, у кого идеальный бэкграунд», — замечают туроператоры.
Франция в чистый паспорт поставит визу под поездку или же на 30 дней, но с коридором 3 месяца. При наличии любой визовой истории можно рассчитывать на полугодовую визу.
Что касается Греции, то чаще всего страна дает визу под дату поездки и с гарантией 100%, что отказа не будет. Испания и Норвегия могут быть интересны тем белорусам, у которых за последние три года было несколько мультивиз. В данном случае шансы даже на удвоение срока очень высоки.
«По данным консула: первые две визы — короткие, если визы были использованы по назначению — получите визу на год и более», — уточнили специалисты.
Так, если у белорусов были одна или две короткие визы, то они получат, вероятнее всего, разовую визу. Если были три и больше виз на срок более трех месяц, то здесь есть шанс рассчитывать на год, два года или пять лет. Туроператоры обращают внимание, что консулы всегда смотрят на использование прошлых виз.
Кстати, популярная страна с океаном заявила про бесплатные визы для белорусов.
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