Туроператоры назвали белорусам две страны ЕС, которые дают длинные визы

К примеру, Италия будет обращать внимание на визовую историю. В случае, если у белоруса чистый паспорт, то он может рассчитывать на визу под поездку или же на месяц. При наличии минимальной визовой истории можно получить шенген от 3 месяцев до полугода. Если же у белоруса уже была итальянская виза на год или два, или же длинный шенген, то он может рассчитывать на 2, 3 года и даже на пять лет.